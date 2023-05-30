Монтелла: «Милан» провёл отличный сезон»

Бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла считает, что «россонери» прекрасно выступили в заканчивающемся сезоне, несмотря на то, что «Милан» не смог ничего выиграть и пробился в Лигу чемпионов на следующий год лишь благодаря злоключениям «Ювентуса», не связанным с происходившим на футбольном поле. Выход в полуфинал Лиги чемпионов Монтелла считает очень весомым свершением.

- Отличный, очень сильный сезон, с полуфиналом Лиги чемпионов и четвертым местом в чемпионате. Конечно, чуть-чуть надо улучшить каждую линию, Мальдини и Массара знают это очень хорошо, - цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.