Карим Бензема уже ближайшим летом может уйти из «Реала». Французский нападающий в настоящий момент принимает решение – он либо продлит контракт со «сливочными» ещё на сезон, либо отправится в Саудовскую Аравию.

Есть вероятность, что «Реалу» уже ближайшим летом придётся подписывать качественного нападающего. В последние дни мадридский клуб активно связывают с Гарри Кейном. Впрочем, есть и другой кандидат. Как сообщает TodoFichaes, переехать на «Сантьяго Бернабеу» может Лаутаро Мартинес, который провёл отличный сезон в «Интере». 25-летний аргентинец оценивается специалистами портала transfermarkt в 80 миллионов евро.