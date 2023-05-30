«Интер» анонсировал турне по Японии

Миланский «Интер» проводит очень успешный сезон, команда вышла в финал Лиги чемпионов, уже выиграла Суперкубок и Кубок Италии, и повысила свою популярность в футбольном мире.

И теперь «Интер» зовут в далекую Японию для участия в товарищеском турне. Новость об этом появилась на сайте миланского клуба. Уже известно, что турне пройдет в конце июля, но другие подробности мероприятия не уточняются.

Напомним, что в заключительном, тридцать восьмом туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сыграет на выезде с «Торино», это случится в воскресенье, третьего июня.