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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» анонсировал турне по Японии

30 Мая 2023 • 17:27 Комментировать

Миланский «Интер» проводит очень успешный сезон, команда вышла в финал Лиги чемпионов, уже выиграла Суперкубок и Кубок Италии, и повысила свою популярность в футбольном мире.

И теперь «Интер» зовут в далекую Японию для участия в товарищеском турне. Новость об этом появилась на сайте миланского клуба. Уже известно, что турне пройдет в конце июля, но другие подробности мероприятия не уточняются.

Напомним, что в заключительном, тридцать восьмом туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сыграет на выезде с «Торино», это случится в воскресенье, третьего июня. 

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Интер Милан
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