Монтелла очень рад, что «Наполи» выиграл чемпионат

Бывший итальянский нападающий Винченцо Монтелла признался, что очень рад титулу итальянского «Наполи», который выиграл чемпионат Италии в третий раз в своей истории. В предыдущие два раза это было при Диего Армандо Марадоне - сперва в 1987 году, а затем в 1990.

- Я очень счастлив, «Наполи» давно не выигрывал трофей. Это настоящий триумф. Снимаю шляпу перед Спаллетти. Тренерская работа - это ответственность за результат, - цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.

В прошлом Монтелла выступал за такие клубы, как «Эмполи», «Дженоа», «Сампдория», «Рома» и английский «Фулхэм».