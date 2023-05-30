Джеко получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Саудовская Аравия хочет Джеко - боснийский футболист получил щедрое предложение от «Аль-Хиляля», речь идет о двухлетнем контракте для футболиста, контракт которого с «Интером» истекает уже в следующем месяце. Джеко хочет немного стабильности и мечтает о двухлетнем предложении от «Интера», но миланцы готовы продлить его лишь на год.

Возможно, предложение от саудитов станет для боснийца именно тем, что он хочет. Но решение, скорее всего, он будет принимать после финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня в Стамбуле, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.