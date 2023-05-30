Пирло решил сыграть в «Кингз Лиг»

Спустя несколько дней после завершения сотрудничества с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк», итальянец Андреа Пирло решил снова надеть бутсы и в 44 года принять участие в организуемом бывши игроком каталонской «Барселоны» Херардом Пике турнире «Кингз Лиг». Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Пирло выступит в составе «Хихантеса», команды журналиста Херарда Ромеро, предпочтя ее другой команде, «ПИО». Напомним, что в турнире Пике принимают участие многие звезды прошлого, в том числе и такие, как Серхио Агуэро, Роналдииньо или Гонсало Игуаин.