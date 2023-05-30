Лучано Спаллетти покидает тренерский мостик «Наполи» и уходит в творческий отпуск. 64-летний специалист накануне подтвердил свой уход, несмотря на завоевание чемпионского титула, которого в Неаполе ждали 33 года.

Новым рулевым «Наполи» может стать Луис Энрике. Как сообщает Foot Mercato, испанский тренер потребовал у чемпиона Серии А зарплату в 8 миллионов евро в год.

Отмечается, что Энрике попросил клуб подписать Пау Торреса в лини обороны на случай ухода Кима Мин Джэ. В то же время президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис гарантировал тренеру, что Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен не покинут команду в летнее трансферное окно. Это важный момент.