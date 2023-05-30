«Арис» хочет выкупить Кокорина у «Фиорентины»

Кипрский «Арис» хотел бы выкупить российского нападающего Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Фиорентине». Об этом рассказал наставник команды Алексей Шпилевский.

«Хотим Сашу удержать. И он сам хочет. Есть перспективы. Лига чемпионов. Это интересно всем. Полагаю, мы сможем договориться с «Фиорентиной», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Сезон-2022/2023 Кокорин провел за «Арис» на правах аренды. Российский нападающий принял участие в 30 поединках, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Он был признан лучшим игроком сезона на Кипре.