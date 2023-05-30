«Рома» может подписать защитника «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии.

Согласно данным инсайдера Руди Галетти, в подписании испанского футболиста заинтересована столичная «Рома». Римский клуб поборется за футболиста с миланским «Интером», ранее заявившим об интересе к этому игроку. Сам Начо пока не определился со своим будущим.

33-летний защитник выступает за «Реал» с 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце следующего месяца.

В текущем сезоне чемпионата Испании Начо провел 26 поединков, отметившись голом и результативным пасом.