Вьери: «Полузащита «Интера» сильнее, чем в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери пытается подбодрить игроков итальянской команды, которые готовятся к финалу Лиги чемпионов - в нем подопечные Симоне Индзаги сразятся с «Манчестер Сити». Вьери считает, что у миланского клуба лучше полузащита, что станет фактором в пользу «Интера», по мнению Кристиана.

- Я не думаю, что «Интер» сыграет низко, как думают многие. Я бы попытался не позволять «Манчестер Сити» проходить середину поля. Считаю, что полузащита «Интера» сильнее, чем у «Манчестер Сити». Не надо бояться их, - цитирует слова Вьери fcinter1908.it.