Костакурта: «Милан» провёл хороший сезон»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта дал свою оценку сезону итальянского чемпионата, до завершения которого остался ровно один тур. Костакурта считает, что команда провела хороший сезон, и равнять все на прошлогодний титул, по словам Костакурты, глупо.

- Я считаю, что «Милан» провел хороший сезон. В прошлом году случилось что-то вроде того, как с Дзаккерони, это было чудом. В этом году коллектив стал сильнее в некоторых, прежде всего командных аспектах, - считает Костакурта, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Сейчас, за тур до конца сезона, «МИилан» идет четвертым в турнирной таблице итальянского чемпионата.