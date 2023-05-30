Амброзини: «В «Милане» надо улучшать всё, кроме вратарской позиции»

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини подвел итоги сезона для команды Стефано Пиоли. Он, как и другой бывший футболист команды Массимо Орландо, считает, что команде необходимы улучшения по всем линиям. Лишь Майка Меньяна в воротах он считает достаточно сильным кипером, считая, что эту линию улучшать необходимости нет.

- «Милан» нуждается в усилениях всех линий. Кроме вратарской. Нужно найти альтернативу для Тео, нужен еще один центральный нападающий. Нужны более острые полузащитники, они редко забивают в «Милане», - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.