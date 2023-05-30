Монтелла: «Моуринью - гений»

Бывший футболист итальянской «Ромы» Винченцо Монтелла считает португальского специалиста Жозе Моуринью гением в смысле выступлений в еврокубках. В прошлом году Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций, сейчас команда выбралась в финал Лиги Европы.

Не стоит забывать и о победе Моуринью в Лиге чемпионов в «Интере» в 2010 году - в Италии этот успех стал практически культовым, причем не только для имеющих отношение к «Интеру».

- Он гений еврокубков, он первый, кто дважды подряд вывел «Рому» в финал европейского кубка. Я не знаю, что будет с ним в будущем, но в «Роме» он уже оставил яркий след. Стадион всегда полон, я вижу такой же энтузиазм публики, как в лучшие годы «Ромы», - цитирует слова Монтеллы итальянское новостное агентство ITASportPress.