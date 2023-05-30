Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Монтелла: «Моуринью - гений»

30 Мая 2023 • 04:09 Комментировать (1)

Бывший футболист итальянской «Ромы» Винченцо Монтелла считает португальского специалиста Жозе Моуринью гением в смысле выступлений в еврокубках. В прошлом году Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций, сейчас команда выбралась в финал Лиги Европы.

Не стоит забывать и о победе Моуринью в Лиге чемпионов в «Интере» в 2010 году - в Италии этот успех стал практически культовым, причем не только для имеющих отношение к «Интеру».

- Он гений еврокубков, он первый, кто дважды подряд вывел «Рому» в финал европейского кубка. Я не знаю, что будет с ним в будущем, но в «Роме» он уже оставил яркий след. Стадион всегда полон, я вижу такой же энтузиазм публики, как в лучшие годы «Ромы», - цитирует слова Монтеллы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Винченцо Монтелла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Zenituwka
30 Мая 2023 в 04:16
Кто и что бы ни говорил про Моуринью, но он хорош. Как тренер, как стратег, как шоумен. Это талант и этот талант работает.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
04:28 · Италия. Серия А
Амброзини: «В «Милане» надо улучшать всё, кроме вратарской позиции»
04:09 · Италия. Серия А
Монтелла: «Моуринью - гений» 1
03:16 · Италия. Серия А
Орландо: «Очевидно, что «Милан» нуждается в улучшениях»
03:03 · Италия. Серия А
Тарделли: «Не верю, что Луис Энрике станет тренером «Наполи»
02:58 · Италия. Серия А
Леау был вынужден извиняться после некрасивого эпизода с футболкой Кьезы
02:50 · Италия. Серия А
Новым спортивным директором «Наполи» станет бывший вратарь «Катаньи»
02:26 · Италия. Серия Б
В Италии начались матчи плей-офф Серии Б - определяется третий поднимающийся в Серию А
02:24 · Англия. Премьер-лига
Назначение Почеттино не изменило планов Лукаку – игрок попросит «Челси» продлить аренду ещё на год
02:18 · Италия. Серия А
Дзаккерони: «Оптимистично настроен по поводу всех трёх итальянских команд в финалах»
01:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» и Аллегри начали переговоры о расторжении контракта слухи
01:45 · Италия. Серия А
Начо получил выгодное предложение от клуба Серии А слухи
00:48 · Италия. Серия А
Инсайдер: «Бастони в ближайшее время подпишет новый контракт с «Интером»
29 Мая
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает подписание Лаутаро, но сначала должен определиться с Лукаку
23:44 · Италия. Серия А
Моуринью: «Я не планирую заканчивать с футболом, я не настолько стар»
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет переманить Фирмино слухи
Все новости
Рекомендуем