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Чемпионат Италии. Серия А

Тарделли: «Не верю, что Луис Энрике станет тренером «Наполи»

30 Мая 2023 • 03:03 Комментировать

Бывший чемпион мира, итальянский защитник Марко Тарделли, входивший в состав «Скуадры адзурры» образца 1982 года и забивший гол в финале того, испанского Мундиаля, не верит в то, что Луис Энрике станет тренером «Наполи». По его мнению, испанский специалист слишком дорог для итальянского клуба.

- Я не думаю, что де Лаурентис хочет потратить миллионы на Луиса Энрике, - заявил Тарделли в эфире одного из итальянских ток-шоу.

В то же время, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, руководство итальянского клуба предлагает Луису Энрике зарплату в пят миллионов евро ежегодно.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Марко Тарделли Луис Энрике
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