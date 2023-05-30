Тарделли: «Не верю, что Луис Энрике станет тренером «Наполи»

Бывший чемпион мира, итальянский защитник Марко Тарделли, входивший в состав «Скуадры адзурры» образца 1982 года и забивший гол в финале того, испанского Мундиаля, не верит в то, что Луис Энрике станет тренером «Наполи». По его мнению, испанский специалист слишком дорог для итальянского клуба.

- Я не думаю, что де Лаурентис хочет потратить миллионы на Луиса Энрике, - заявил Тарделли в эфире одного из итальянских ток-шоу.

В то же время, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, руководство итальянского клуба предлагает Луису Энрике зарплату в пят миллионов евро ежегодно.