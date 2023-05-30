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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаккерони: «Оптимистично настроен по поводу всех трёх итальянских команд в финалах»

30 Мая 2023 • 02:18 Комментировать

Три итальянских клуба сыграют в финалах всех трех европейских финалов, для итальянского футбола это безусловный успех. Бывший наставник «Милана» Альберто Дзаккерони, оправившийся после тяжелой травмы, связанной с падением с лестницы, оптимистично настроен по поводу всех трех финалов.

- У меня положительные ощущения и надежды по поводу всех трех финалов. Конечно, сложнее всего будет миланскому «Интеру». Но я был бы больше обеспокоен, если бы было два матча. В одном может случиться все, что угодно, - считает Дзаккерони, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Альберто Дзаккерони
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