Агент высказался о будущем Алексея Миранчука

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Алексеем Миранчуком, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

Как известно, по завершению сезона 2022/2023 у Миранчука истекает срок аренды в «Торино». При этом полузащитник имеет контракт с «Аталантой», который рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

«Если никаких объявлений от «Аталанты» и «Торино» нет - значит, человек возвращается в свой клуб. Если «Торино» примет решение - об этом будет объявлено. Не хочется гадать, что будет дальше. У Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний. Всё будет хорошо», - сказал Шпинёв, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

За «Торино» Алексей Миранчук провёл 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач на партнёров. На текущий момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.