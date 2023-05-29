Спаллетти сообщил, что не будет работать год

Лучано Спаллетти покидает «Наполи», несмотря на выигрыш чемпионского титула. 64-летний итальянский специалист сообщил, что он не будет рассматривать предложения от других клубов в ближайшее время.

«Я не буду работать в другом клубе. Я отдохну один год», - сказал Спаллетти, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

В последнем туре итальянской Серии А «Наполи» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдёт в ближайшее воскресенье, 4 июня.

Добавим, что «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

Спаллетти прокомментировал уход из «Наполи» после чемпионства