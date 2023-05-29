«Милан» хочет продать Ребича за 10-15 млн евро

Нападающий Анте Ребич попал в список футболистов, с которыми «Милан» хочет расстаться в летнее трансферное окно. Как сообщает CalcioMercato, «россонери» надеются заработать на продаже 29-летнего хорвата от 10 до 15 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Ребич провёл 31 матч. В них форвард записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

«Милан» в воскресенье вечером добился гостевой победы над «Ювентусом» с минимальным счётом 1:0. За счёт набора трёх очков в Турине команда Стефано Пиоли обеспечила себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.