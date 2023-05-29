Звездный тренер Жозе Моуринью близок к уходу из «Ромы», об этом рапортуют журналисты Il Messaggero. В настоящий момент между сторонами ведутся переговоры по досрочному завершению сотрудничества.

Окончательное решение по этому поводу будет принято после финального матча Лиги Европы против испанской «Севильи».

Моуринью занял пост главного тренера римского клуба летом 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Финальный матч Лиги Европы состоится в среду, 31 мая. Встреча пройдет на стадионе в Будапеште (Венгрия).