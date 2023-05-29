Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лучше бы сказали, что я сукин сын» - Матерацци сокрушается, что его назвали «бывшим игроком «Ювентуса»

29 Мая 2023 • 01:45 Комментировать

Марко Матерацци решил слетать в Неаполь и посмотреть, как в городе празднуют Скудетто - но вернулся оттуда оскорбленным в лучших чувствах. Кто-то его не узнал должным образом - вернее, узнал, но совсем не так, как Марко хотел бы.

- Я был в Неаполе, не то, что я там болел за «Наполи», просто хотелось посмотреть, как там празднуют победу. И вот я шел по улице и кто-то подошел и спросил «а, так это же ты». «Да», говорю, «это я». И он мне дальше «а как ты тут появился»? И пока я думал, что ему ответить, он мне говорит «а, молчишь, значит, ты из ювентусовских»! И вот тут у меня вообще челюсть отвисла, да назови меня сукиным сыном, но не ювентино! - написал в социальных сетях эпатажный футболист. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Марко Матерацци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Кремонезе Кремонезе
3
2
1.02 21.00 100.00
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Милан Милан
0
1
100.00 12.00 1.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Мая
01:45 · Италия. Серия А
«Лучше бы сказали, что я сукин сын» - Матерацци сокрушается, что его назвали «бывшим игроком «Ювентуса»
01:37 · Италия. Серия А
Журналист: «Аллегри останется в «Ювентусе» с вероятностью 90%» слухи
01:26 · Германия. Бундеслига
Камада подпишет контракт с «Миланом» до 2028 года
01:01 · Италия. Серия А
Аллегри: «Такого сезона не пожелаешь никому»
00:52 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» подтвердил уход Спаллетти
00:50 · Италия. Серия А
Определились все участники Суперкубка Италии 2023/2024
00:31 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милан» должен усилить состав, если хочет добиться успеха в Серии А и Лиге чемпионов»
00:22 · Италия. Серия А
Конте посетил матч «Ювентуса» против «Милана»
00:12 · Италия. Серия А
«Милан» в третий раз за последние 50 лет одержал две победы над «Ювентусом» в одном розыгрыше Серии А 1
28 Мая
23:35 · Италия. Серия А
Жиру проводит свой самый результативный сезон за шесть лет
23:28 · Италия. Серия А
Крунич проводит свой 170-й матч в Серии А
23:25 · Италия. Серия А
Сарри намекнул на скорую продажу Милинковича-Савича
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
21:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» огласили стартовые составы
20:55 · Италия. Серия А
«Лацио» едва не потерял очки в матче с вылетающим «Кремонезе» 1
Все новости
Рекомендуем