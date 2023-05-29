«Лучше бы сказали, что я сукин сын» - Матерацци сокрушается, что его назвали «бывшим игроком «Ювентуса»

Марко Матерацци решил слетать в Неаполь и посмотреть, как в городе празднуют Скудетто - но вернулся оттуда оскорбленным в лучших чувствах. Кто-то его не узнал должным образом - вернее, узнал, но совсем не так, как Марко хотел бы.

- Я был в Неаполе, не то, что я там болел за «Наполи», просто хотелось посмотреть, как там празднуют победу. И вот я шел по улице и кто-то подошел и спросил «а, так это же ты». «Да», говорю, «это я». И он мне дальше «а как ты тут появился»? И пока я думал, что ему ответить, он мне говорит «а, молчишь, значит, ты из ювентусовских»! И вот тут у меня вообще челюсть отвисла, да назови меня сукиным сыном, но не ювентино! - написал в социальных сетях эпатажный футболист.