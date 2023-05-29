Определились все участники Суперкубка Италии 2023/2024

Очередной розыгрыш Суперкубка Испании пройдет в новом формате, с полуфинальными матчами - так, как уже разыгрывается Суперкубок Испании. Несмотря на то, что в чемпионате остался еще один тур, сегодня уже определились все участники турнира, а также полуфинальные пары.

Первую полуфинальную пару составят чемпион страны «Наполи», а также финалист Кубка Италии - «Фиорентина». Во второй паре сыграют команда, занявшая второе место в чемпионате (это «Лацио»), а также обладатель Кубка - «Интер».

Турнир, как известно, пройдет в Саудовской Аравии, которая, похоже, стремится стать центром всего футбольного мира.