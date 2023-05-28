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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри намекнул на скорую продажу Милинковича-Савича

28 Мая 2023 • 23:25 Комментировать
Эмполи
...
Лацио
04.06 20:30

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал будущее полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Действующий контракт 28-летнего футболиста истекает в следующем году. Клуб, вероятно, будет вынужден продать свою звезду грядущим летом, чтобы не упустить свободным агентом по окончании следующего сезона.

«Я не уверен. Имеет смысл удержать его, но только если мы сможем договориться о продлении контракта. Будет очень неприятно, если он уйдёт на правах свободного агента через год», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника римлян.

Ранее итальянские СМИ сообщили о готовности «Лацио» продать Сергея Милинковича-Савича за 30-35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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