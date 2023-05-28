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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» остался в Серии А, забив «Монце» на 90-й минуте

28 Мая 2023 • 18:08 Комментировать
Монца
0:1
Лечче
окончен

«Монца» и «Лечче» играли в предпоследнем туре чемпионата Италии. Гости откровенно пытались сохранить нулевой результат и перекрыли все подступы к своим воротам. В итоге за 90 минут случился лишь один удар в створ, когда в концовке Кристиан Гюткьяр не смог переиграть голкипера «Лечче» с пенальти. На 90-й минуте уже гости получили право на 11-метровый, и гол Лоренцо Коломбо гарантировал его команде право сыграть в Серии А в новом сезоне.

«Лечче» оторвался от зоны вылета на пять очков. «Монца» - десятая.

Протокол игры  
Монца0:1Лечче
  90'Коломбо Лоренцо (0:1)
Ди Грегорио МикелеМарлонМари ПаблоИццо Армандо 77' (Колпани Андреа ( 77') Чиурриа ПатрикАугусто КарлосПессина МаттеоРовелла Николо 46' (Биринделли Самуэле ( 46'  66') Капрари Джанлука 62' (Виньято Самуэле ( 62') Мота Дани 62' (Гюткьяр Кристиан ( 62') Петанья Андреа 46' (Сенси Стефано ( 46'  54')
Запасные: Соррентино АлессандроБарберис АндреаКарбони ФранкоРаноккья ФилиппоМачин ХосеАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио  82'
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинБаскиротто Федерико  80'Юмтити СамуэльГалло АнтониноУден Реми 74' (Мале Юссеф ( 74') Блен АлексисАскилдсен Кристоффер 64' (Юлманд Мортен ( 64'  90') Стрефецца Габриэль 64' (Ди Франческо Федерико ( 64') Сисей Ассан 87' (Пеццелла Джузеппе ( 87') Банда Ламек  57' 87' (Коломбо Лоренцо ( 87')
Запасные: Блеве МаркоГонсалес ДжоанПерссон ЙоэльКассандро ТоммазоТуиа АлессандроРоманьоли СимонеБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроПонграчич МаринХельгасон Торир
28 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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