«Лечче» остался в Серии А, забив «Монце» на 90-й минуте

«Монца» и «Лечче» играли в предпоследнем туре чемпионата Италии. Гости откровенно пытались сохранить нулевой результат и перекрыли все подступы к своим воротам. В итоге за 90 минут случился лишь один удар в створ, когда в концовке Кристиан Гюткьяр не смог переиграть голкипера «Лечче» с пенальти. На 90-й минуте уже гости получили право на 11-метровый, и гол Лоренцо Коломбо гарантировал его команде право сыграть в Серии А в новом сезоне.

«Лечче» оторвался от зоны вылета на пять очков. «Монца» - десятая.