«Лечче» остался в Серии А, забив «Монце» на 90-й минуте

«Монца» и «Лечче» играли в предпоследнем туре чемпионата Италии. Гости откровенно пытались сохранить нулевой результат и перекрыли все подступы к своим воротам. В итоге за 90 минут случился лишь один удар в створ, когда в концовке Кристиан Гюткьяр не смог переиграть голкипера «Лечче» с пенальти. На 90-й минуте уже гости получили право на 11-метровый, и гол Лоренцо Коломбо гарантировал его команде право сыграть в Серии А в новом сезоне.
«Лечче» оторвался от зоны вылета на пять очков. «Монца» - десятая.
Протокол игры
|90'Коломбо Лоренцо (0:1)
Ди Грегорио Микеле•Марлон•Мари Пабло•Иццо Армандо77' (Колпани Андреа (77') •Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Пессина Маттео•Ровелла Николо46' (Биринделли Самуэле (46') • 66'Капрари Джанлука62' (Виньято Самуэле (62') •Мота Дани62' (Гюткьяр Кристиан (62') •Петанья Андреа46' (Сенси Стефано (46') 54'
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико• 80'Юмтити Самуэль•Галло Антонино•Уден Реми74' (Мале Юссеф (74') •Блен Алексис•Аскилдсен Кристоффер64' (Юлманд Мортен (64') • 90'Стрефецца Габриэль64' (Ди Франческо Федерико (64') •Сисей Ассан87' (Пеццелла Джузеппе (87') •Банда Ламек 57'87' (Коломбо Лоренцо (87')
28 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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