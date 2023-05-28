Дзенга решил поработать в Индонезии

Бывший вратарь миланского «Интера» и сборной Италии Вальтер Дзенга объявил о своем новом замысле - он получил предложение от клуба из экзотической Индонезии и станет его техническим директором. «Першита», новый клуб Дзенги, сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Индонезии.

Как уточняет fcinter1908.it, Дзенгу уговорил перебраться в Индонезию Эрик Тохир - бывший директор миланского клуба, в последнее время занимающий высокий пост в индонезийской федерации футбола. Соглашение заключено сроком на два года, сообщил общественности экс-вратарь.