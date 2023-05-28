Раньери желает побед всем итальянским клубам, вышедшим в финалы еврокубков

Итальянский специалист Клаудио Раньери рад тому, что после долгого перерыва в еврокубках вновь «засилье» итальянских клубов - сразу три команды, «Интер», «Рома» и «Фиорентина», сыграют в трех финалах трех европейских турниров.

Раньери надеется, что подобный всплеск не станет единичным случаем, и что в будущем итальянские клубы снова будут выходить в финалы.

- В одном матче все может случиться. Я надеюсь увидеть триумф итальянского футбола. У нас нет таких денег, как в Англии и Испании, но у нас начало получаться. Надеюсь, это тенденция, а не случайность, - цитирует слова Раньери fcinter1908.it.