«Венеция» Ваноли лишилась шансов на выход в Серию А

«Венеция», возглавляемая итальянским специалистом Паоло Ваноли, уже точно не пробьётся в Серию А по итогам текущего сезона. В субботу вечером венецианцы проиграли очную встречу «Кальяри» - 1:2 и выбыли из плей-офф за повышение в классе.

Напомним, что согласно регламенту Серии Б команда, занявшая восьмое место первенства (это «Венеция»), встречается с командой с пятого места. В этом сезоне это «Кальяри». Сардинцы идут дальше, где встретятся с «Пармой».

В «Венеции» под руководством Ваноли играет россиянин Денис Черышев. В минувшем матче полузащитник вышел на поле на 82-й минуте матча и не отметился результативными действиями.