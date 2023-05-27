Миранчук высказался о сезоне, проведённом в «Торино»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук высказался о проведенном сезоне в итальянском клубе.

«Как оценю мой сезон в «Торино»? Я счастлив. Когда я выхожу на поле, то везде чувствую себя хорошо», - приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

Напомним, что россиянин выступает за туринский клуб на правах аренды, он принадлежит «Аталанте», с которой у него контракт до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.