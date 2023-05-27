Леау включил Роналду в список любимых игроков

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау перечислил своих любимых футболистов. Об этом он рассказал на своем канале в ютубе.

«Кто мои любимые игроки? Роналдиньо, Неймар, Робиньо, Криштиану Роналду», - сказал португальский форвард.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 23-летний нападающий принял участие в 33 поединках, отметившись 13 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Ближайший матч «Милан» сыграет против туринского «Ювентуса» 28 мая. После 36 туров «россонери» набрали 64 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А.