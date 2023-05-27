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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук - в заявке «Торино» на матч со «Специей»

27 Мая 2023 • 13:05 Комментировать

Тренерский штаб «Торино» определился с заявкой команды на предстоящий поединок 37-го тура чемпионата Италии против «Специи». Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, в данный список был включен российский полузащитник Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 27 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Встреча между «Специей» и «Торино» состоится 27 мая и начнется в 16:00 по московскому времени.

В преддверии этого матча хозяева занимают 17-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на девятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Специя
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