Владелец «Лидса» приобретает «Сампдорию»

Постепенно появляется свет в конце туннеля в вопросе финансовых проблем «Сампдории», как сообщает La Gazzetta Dello Sport, новыми владельцами клубам станут Андреа Радриццани и Маттео Манфреди, которые смогли представить лучшее предложение, нежели Алессандро Барнаба.

Радриццани является владельцем английского клуба «Лидс», он действует через фонд Gestio Capital, к которому (внимание!!!) имеет отношение и могущественный Нассер Аль-Хелаифи, владелец «ПСЖ».

Так что теоретически можно предположить, что в порыве приступа щедрости Аль Хелаифи также может начать вкладывать в клуб деньги и сделать из него «конфетку». Что поклонников «Сампдории» может лишь порадовать.