«Барселона» нашла способ переманить Месси

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария, который покинет туринский «Ювентус» по завершении нынешнего сезона, может перебраться в один из испанских топ-клубов. Речь идет о каталонской «Барселоне».

«Сине-гранатовые» готовы подписать 35-летнего вингера ради возможного возвращения Лионеля Месси. В клубе считают, что переезд близкого друга на «Камп Ноу» может повлиять на решение Лео.

Контракт Анхеля со «старой синьорой» истекает в конце следующего месяца. Таким образом, он достанется «Барселоне» совершенно бесплатно.

В нынешнем сезоне Серии А ди Мария сыграл 24 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.