Юмтити пояснил свои слова о «Барселоне»

Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити, который в сезоне-2022/2023 выступает на правах аренды за итальянский «Лечче», опроверг слова о том, что он якобы назвал карьеру в испанском клубе «тюрьмой».

«Мое обращение к журналистам. Если вам нужна помощь в переводе моих слов, то лучше наберите меня в следующий раз. Depression - это депрессия, это слова не имеет ничего общего с «тюрьмой». Всем спасибо», - оставил сообщение французский игрок в социальных сетях.

Срок трудового соглашения между Юмтити и каталонским грандом рассчитан до лета 2026 года. Его трансферный ценник сейчас составляет четыре миллиона евро.