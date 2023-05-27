​Альтобелли: «Симоне Индзаги абсолютно заслужил продление контракта»

Бывший игрок миланского «Интера» Алессандро Альтобелли считает, что наставник клуба Симоне Индзаги полностью заслужил продление контракта с «Интером» благодаря последним успехам клуба. Напомним, что в 2023 году «Интер» уже выиграл Суперкубок и Кубок Италии, а также сыграет в финале Лиги чемпионов.

- Эта команда, которая вышла в финал Лиги чемпионов и выиграла уже два трофея, осенью шла седьмой в чемпионате. Индзаги критиковали, но он отреагировал на критику должным образом и показал, что он отличный тренер, который контролирует ситуацию. Он абсолютно заслужил продление контракта, - цитирует слова Альтобелли fcinter1908.it.