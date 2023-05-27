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Чемпионат Италии. Серия А

​Альтобелли: «Симоне Индзаги абсолютно заслужил продление контракта»

27 Мая 2023 • 02:57 Комментировать

Бывший игрок миланского «Интера» Алессандро Альтобелли считает, что наставник клуба Симоне Индзаги полностью заслужил продление контракта с «Интером» благодаря последним успехам клуба. Напомним, что в 2023 году «Интер» уже выиграл Суперкубок и Кубок Италии, а также сыграет в финале Лиги чемпионов.

- Эта команда, которая вышла в финал Лиги чемпионов и выиграла уже два трофея, осенью шла седьмой в чемпионате. Индзаги критиковали, но он отреагировал на критику должным образом и показал, что он отличный тренер, который контролирует ситуацию. Он абсолютно заслужил продление контракта, - цитирует слова Альтобелли fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Алессандро Альтобелли
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