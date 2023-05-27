Альтобелли: «Сказал Лаутаро, что он лучший нападающий на данный момент»

Бывший футболист миланского «Интера» Алессандро Альтобелли считает, что Лаутаро Мартинес наконец-то стал грозным нападающим, уверенным в себе. Со своей стороны он сделал все, чтобы аргентинский игрок почувствовал эту уверенность в себе. По его словам, встречаясь с ним, он говорит Лаутаро, что он - лучший нападающий в мире.

- Мы говорили с ним месяц тому назад и я сказал ему, что он - лучший в мире. Он забивает и он полезен в защите, а в этом году он стал намнрго стабильнее, он забивает в важных матчах, - цитирует слова Альтобелли fcinter1908.it.

Лаутаро Мартинес выступает за миланский клуб с 2018 года.