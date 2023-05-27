Вентола рассказал анекдот о Тарибо Уэсте

Бывший игрок миланского «Интера» Никола Вентола выступал за этот клуб с 1998 по 2005 год, в те времена «Интером» руководили разные тренеры, в том числе и Марчело Липпи - в сезоне 1999/2000. Именно с ним связан анекдот, рассказанный Николой. Он касается также и Тарибо Уэста - колоритного нигерийского защитника, игравшего в то время за «Интер».

- Тарибо долго не играл и ему не терпелось на поле. Однажды он говорит Марчело Липпи, «тренер, Бог сказал, что сегодня я сыграю». Липпи отреагировал - «Да неужели? А вот мне он ничего не сказал». И мы все упали под стол от смеха, - цитирует слова Вентолы fcinter1908.it.