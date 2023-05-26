Вентола: «Роналдо в штрафной был как сом»

Бывший нападающий миланского «Интера» Никола Вентола вспоминает свой дебют в команде, в которой в те времена играли легенды футбола - такие, как Роналдо и Роберто Баджо. Вентоле очень нравилась игра бразильца, которого он сравнивал по мощности с хищным сомом, когда тот врывался в чужую штрафную площадку, сметая все преграды на своем пути.

- Я вспоминаю свой первый гол в Лиге чемпионов, рядом с такими игроками, как Роналдо и Баджо. Феномен работал с мячом и врывался в штрафную как сом, он сделал мне передачу и я забил. Всегда буду помнить этот момент, - цитирует слова Вентолы fcinter1908.it

Никола Вентола выступал за клуб с 1998 по 2005 год.