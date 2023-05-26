«Барселона» и «Галатасарай» - возможные направления для ди Марии

Туринский «Ювентус» хочет расстаться с Анхелем ди Марией, несмотря на успехи аргентинца в уходящем сезоне. Почему именно туринцы так решили, мы уже объясняли ранее более подробно. Между тем, как уточняет испанское издание Relevo, у ди Марии остаются варианты продолжения карьеры в Европе - и даже в таком клубе, как «Барселона», уверен источник.

Другой возможный вариант - это турецкий «Галатасарай», который в последние годы часто становится пристанищем для опальных игроков из итальянского чемпионата. Но не стоит сбрасывать со счетов и вариант с возможным возвращением ди Марии на родину - в аргентинский чемпионат.