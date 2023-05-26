Эранио: «Конечно, я ждал большего от де Кетеларе»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» и сборной Италии Стефано Эранио согласен с тем, что бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе не оправдал ожидания. Де Кетеларе перебрался в «Милан» в прошлом году из «Брюгге», за него итальянский клуб отвалил более тридцати миллионов, но они ни разу не оправдали себя.

- Серия А, конечно, это не просто какой-то чемпионат. Я бы сравнил этот трансфер с не сыгравшей ставкой. Такое бывает. Но, конечно же, и я тоже ждал от него больше, - цитирует слова Эранио итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стефано Эранио защищал цвета клуба на протяжении пяти лет.