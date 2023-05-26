Эранио: «Даже полуфинал Лиги чемпионов - уже чудо для «Милана»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Стефано Эранио призвал общественность не особо критично относиться к результатам «россонери» в текущем сезоне. По его словам, выход в полуфинал Лиги чемпионов сам по себе стал чудом.

- Я не хочу винить Пиоли в чем-то либо, он и в этом году сделал чудо. Он вывел «Милан» в полуфинал Лиги чемпионов, что я считаю невероятным. У него было много проблем с травмированными, а некоторые игроки выступили ниже своих ожиданий, - цитирует слова Эранио итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стефано Эранио выступал за итальянский клуб с 1992 по 1997 года.