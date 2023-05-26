Назван ещё один кандидат на должность тренера «Ювентус»

По завершению сезона «Ювентус» может сменить главного тренера. В настоящий момент туринцы определяют список кандидатов. «Старую синьору» связывают с Игором Тудором из «Марселя» и Тьяго Моттой из «Болоньи». Итальянский филиал портала Goal называет ещё одного специалиста, находящегося на радаре гранда Серии А. Им является Сержиу Консейсау, который возглавляет «Порту».

48-летний Консейсау работает у руля «Порту» с лета 2017 года. С тех пор команда провела 324 матча, в которых отпраздновала 238 побед при 44 ничьих и 44 поражениях.

В настоящий момент «Ювентус» тренирует Массимилиано Аллегри.