Тотти поддерживает перспективу назначения Луиса Энрике наставником «Наполи»

Франческо Тотти, один из символов итальянского футбола, считает Луиса Энрике подходящим наставником для «Наполи». В прошлом Тотти успел поработать под началом испанского специалиста в «Роме», и у него сохранились хорошие воспоминания о нем. Позже Луис Энрике привел к треблу «Барселону».

- Луис Энрике - это точно тренер калибра «Наполи». Мне он нравится, я уважаю его и уверен, что он справится. Смелый, скромный человек, который творил историю на поле и в качестве тренера также. Он отличный специалист. И его стиль очень похож на Спаллетти, - цитирует слова Тотти итальянское новостное агентство ITASportPress.