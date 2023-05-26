«Это чудо, что я жив» - Дзаккерони рассказал, как упал с лестницы

Два месяца тому назад мы уже информировали читателей о том, что бывший наставник «Милана» Альберто Дзаккерони покинул больницу после несчастного случая, имевшего место с ним в феврале. Сейчас он смог рассказать о том, что случилось.

- Меня нашла моя супруга Фульвия, внизу лестницы. Она сказала, что там была лужа крови. Честно, я считаю чудом то, что я жив. А из месяца в интенсивной терапии я вообще ничего не помню, - цитирует слова Дзаккерони итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Альберто Дзаккерони привел «Милан» к удивительному чемпионскому титулу 1999 года, он проработал с клубом до 2001 года.