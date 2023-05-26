Когда откроется и закроется трансферное окно в Италии

Как и в Испании, итальянское летнее трансферное окно будет открыто с 1 июля по 1 сентября, вот только оно может получиться гораздо более насыщенным, чем у конкурентов. Новый тренер чемпионского «Наполи» наверняка захочет серьезно усилить состав, тем более что есть риск ухода Виктора Осимхена. Тренерский штаб может обновиться и в других топ-клубах, а новые специалисты наверняка придут с приличными списками пожеланий. Пока же весьма вероятно, что в Серии А снова будет популярна схема с арендованными на сезон топ-футболистами. К тому же привлекательность лиги растет, в каждом еврокубковом финале есть представитель итальянского чемпионата.