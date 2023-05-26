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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выбирает из двух тренеров замену Аллегри

26 Мая 2023 • 13:32 Комментировать

Туринский «Ювентус» подыскивает нового главного тренера на случай расставания с нынешним наставником команды Массимилиано Аллегри. По сообщениям La Gazzetta dello Sport, в поле зрения «старой синьоры» находятся два специалиста.

Первым претендентом является главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта, а вторым – нынешний рулевой «Марселя» Игор Тудор.

Аллегри вернулся на пост главного тренера туринского коллектива в мае 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Серии А «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице. С команды сняли десять очков за финансовые махинации.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тьяго Мотта Массимилиано Аллегри Игор Тудор
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