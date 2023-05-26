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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готов заплатить 10 млн евро за грузинского форварда

26 Мая 2023 • 10:28 Комментировать

Грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, выступающий в чемпионате Франции за «Метц», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

В трансфере 22-летнего форварда заинтересован «Милан». Владельцы итальянского топ-клуба готовы заплатить за трансфер игрока порядка десяти миллионов евро. Конкурентом «россонери» в споре за Микаутадзе является английский «Бёрнли», который вернулся в Премьер-лигу.

Жорж связан контрактными обязательствами с нынешним клубом до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

В этом сезоне форвард сыграл 35 матчей в Лиге 2, забил 23 гола и сделал восемь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Мец трансферы футбола - лето 2023 Жорж Микаутадзе
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