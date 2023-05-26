«Милан» готов заплатить 10 млн евро за грузинского форварда

Грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, выступающий в чемпионате Франции за «Метц», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

В трансфере 22-летнего форварда заинтересован «Милан». Владельцы итальянского топ-клуба готовы заплатить за трансфер игрока порядка десяти миллионов евро. Конкурентом «россонери» в споре за Микаутадзе является английский «Бёрнли», который вернулся в Премьер-лигу.

Жорж связан контрактными обязательствами с нынешним клубом до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

В этом сезоне форвард сыграл 35 матчей в Лиге 2, забил 23 гола и сделал восемь ассистов.