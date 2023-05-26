Браим Диас выбрал между «Реалом» и «Боруссией»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас, который выступает на правах аренды за «Милан», не будет включен в сделку по переходу хавбека Джуда Беллингема из «Боруссии» в «королевский» клуб. Об этом отрапортовал журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, «шмели» не заинтересованы в подписании 23-летнего футболиста. В свою очередь Диас хотел бы остаться в «Милане» после завершения срока арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Браим поучаствовал в 43 поединках за «россонери» во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.