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Чемпионат Италии. Серия А

Юмтити сравнил карьеру в «Барселоне» с тюрьмой

26 Мая 2023 • 07:29 Комментировать

Французский защитник Самуэль Юмтити, правами на которого владеет каталонская «Барселона», высказался о карьере в стане «сине-гранатовых». В этом сезоне игрок выступает на правах аренды за «Лечче».

«В Барселоне я провел четыре года в тюрьме. Это касается не только футбола, но и повседневной жизни. В начале я видел, что в меня верят. Однако затем начал ощущать недоверие в свою сторону. От этого мне становилось не по себе.

Мой контракт с «Барселоной»? Мне нравится в Италии, хочу продолжить это», - передает слова защитника AS.

Трудовой договор Юмтити с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лечче Самуэль Юмтити
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