Итальяно - главный претендент на место Спаллетти

Расставание «Наполи» и Лучано Спаллетти выглядит неизбежным, самый возрастной победитель Серии А хочет снова попробовать себя вне итальянского футбола. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, Спаллетти уже сообщил игрокам клуба, что покинет «Наполи» в конце сезона.

Однако у руководства клуба пока что нет ясности по поводу того, как заменить Спаллетти. Наиболее вероятным вариантом, сообщает источник, является нынешний наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно, выведший команду в два финала в нынешнем сезоне (один из них «фиалки», увы, уже благополучно проиграли в минувшую среду).