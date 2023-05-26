Главный тренер «Марселя» Игор Тудор покинет свой пост по окончании сезона.

Контракт 45-летнего специалиста с французским клубом рассчитан до конца следующей кампании, однако расставание может состояться уже в ближайшее время. По информации журналиста Маттейса Пога, Тудор уже принял решение об уходе из «Марселя». Ранее хорватский наставник назывался одним из возможных сменщиков Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

Игор Тудор возглавляет «Марсель» с 2022 года. Ранее он работал в «Вероне», а также занимал должность ассистента Андреа Пирло в «Ювентусе». С 1998 по 2007 год Тудор защищал цвета «бьянконери» в качестве игрока.