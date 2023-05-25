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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, почему «Ювентус» отказался от ди Марии

25 Мая 2023 • 14:51 Комментировать

По завершению сезона Анхель ди Мария покинет «Ювентус» - контракт с чемпионом мира продлён не будет, о чём рассказывают сразу несколько авторитетных источников. Как сообщает в социальных сетях журналист Ромео Агрести, руководители туринского клуба отказались от услуг ди Марии, проанализировав его возраст и стоимость контракта.

Отмечается, что переломным моментом стало выступление ди Марии против «Севильи» в Лиге Европы. «Ювентус», как известно, не смог пройти испанский клуб и вылетел в полуфинале турнира.

В настоящий момент 35-летний Анхель ди Мария ищет другие варианты трудоустройства в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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