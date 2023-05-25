Стало известно, почему «Ювентус» отказался от ди Марии

По завершению сезона Анхель ди Мария покинет «Ювентус» - контракт с чемпионом мира продлён не будет, о чём рассказывают сразу несколько авторитетных источников. Как сообщает в социальных сетях журналист Ромео Агрести, руководители туринского клуба отказались от услуг ди Марии, проанализировав его возраст и стоимость контракта.

Отмечается, что переломным моментом стало выступление ди Марии против «Севильи» в Лиге Европы. «Ювентус», как известно, не смог пройти испанский клуб и вылетел в полуфинале турнира.

В настоящий момент 35-летний Анхель ди Мария ищет другие варианты трудоустройства в Европе.